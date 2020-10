Bonne nouvelle pour nos compatriotes Nicolas Bucci et Florent Caelen qui, après avoir dû faire l'impasse jeudi à cause de résultats de tests Covid non arrivés, étaient au départ cette fois-ci de la 2e journée du Golden Trail Championship aux Açores (Por).

Malheureusement pour eux, ils n'ont pu partir avec les élites mais sous la forme d'un départ en contre-la-montre après les meilleurs, ce qui n'est pas top dans le choix du rythme et des trajectoires.

L'étape du jour (24,5 km – 1 158 m D+) a au final été remportée par le Polonais Bartłomiej Przedwojewski, qui en profite pour prendre le leadership de ce format particulier qu'est le Golden Trail Championship. Nicolas Bucci serait 23e à 12 minutes (*) alors que Florent Caelen est 40e à un peu moins de 18 minutes.



La puce de Nicolas Bucci n'a en effet pas fonctionné durant la course et il n'apparaissait pas dans le classement au moment où nous avons écrit ces lignes. Le temps communiqué est celui enregistré par son chrono, en attendant que l'organisation règle le problème.

Classement 2e étape: