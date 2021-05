Ce week-end, pas moins de 1800 traileurs s'élanceront d'Ovifat sur l'une des 5 courses étalées sur 2 jours figurant au programme du Grand Trail des Lacs et Châteaux. Une semaine après le trail du Jambon, on se retrouve à nouveau face à un superbe plateau avec, pour chaque rendez-vous, quelques belles pointures belges et même étrangères.

Le plateau du 42 km (dimanche) est sûrement le plus relevé puisque l'on a en tête d'affiche le Français Sebastien Spehler, du team Salomon. L'Alsacien, ancien champion du monde de canicross, compte à son palmarès quelques gros morceaux comme le Grand Trail des Templiers (2x), la 6000D, le Lyon Urban Trail...

"Il nous a envoyé un mail une heure avant la clôture des inscriptions, le 9 mai dernier", nous explique Michael Louys, organisateur. "Du coup, on l'a invité comme on l'avait fait avec quelques autres, surtout sur base de leur bon classement à l'indice Betrail."

Face à Spehler, que l'on avait déjà vu en Belgique récemment sur le marathon de Namur (2h22' en 2019), nous aurons Florent Caelen, qui a bien préparé son affaire en "bornant" pas mal ces derniers temps, notamment sur le parcours, et Jérôme Vanderschaeghe, de retour en Belgique après une très belle troisième place le week-end passé en Suisse (trail du Torgon).

Les principaux inscrits sur les autres courses: