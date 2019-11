Il est 6 h 30. Addis-Abeba se réveille petit à petit avec le soleil pointant timidement (mais sûrement) le bout de son nez.

La capitale éthiopienne, pourtant gorgée de voitures en temps normal, semble vivre au ralenti sans tout le brouhaha lié à la circulation routière.

Si c’est le vide total d’un point de vue moteur, la ville est envahie, cette fois-ci, par une armée de coureurs en tenue kaki. Le dress code de cette 19e édition de la Great Ethiopan Run (GER) est simple et épuré. Seul le t-shirt fait office de laissez-passer pour les quelque 44 000 participants auprès des autorités locales. Et il permet à chacun d’atteindre le lieu de départ de la populaire épreuve de 10 km, située sur l’une des plus grosses avenues de la ville.

(...)