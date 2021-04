Grete Waitz est née à Oslo, en Norvège, le 1er octobre 1953. Très jeune, elle pratique la course à pied avec enthousiasme et sans autre arrière-pensée. À l’époque, les jeunes filles ne songeaient pas au sport professionnel. Surtout pas en course à pied alors que le statut amateur restait la règle pour les athlètes et que, en plus, les courses auxquelles les femmes étaient admises se comptaient sur les doigts d’une main. Qu’importe ! Elle galope par monts et par vaux pour suivre ses deux frères aînés. Elle se découvre alors un talent inné pour ce sport et s’essaie à la piste, où elle vole de succès en succès.

En 1974, Grete Waitz décroche sa première médaille de bronze sur 1 500 mètres au championnat d’Europe d’athlétisme à Rome. En 1975, elle fait mieux encore avec un nouveau record du monde sur 3 000 mètres (8 minutes, 46 secondes et 6 centièmes). Le 3 000 mètres constituait encore la distance de référence à l’époque. Elle battra à nouveau ce record du monde un an plus tard (8 minutes, 45 secondes et 4 centièmes). En 1978, elle complète son palmarès sur piste avec une autre médaille de bronze, sur 3 000 mètres, aux championnats d’Europe de Prague.