La marque finlandaise vient de sortir une nouvelle montre running connectée haut de gamme. Avec quelques avancées et un prix agressif par rapport à la concurrence.

Polar, depuis la sortie de ses Vantage M et V, s’était fait très discret. Mais la société finlandaise présente sur le marché des technologies portables pour le sport et le fitness depuis plus de 40 ans a fait une sortie remarquée ce mercredi en annonçant la sortie de son nouvelle montre running connectée, la Polar Grit X.

Il s’agit d’un produit qui se positionne tout en haut de la gamme des montres Polar, mais à un prix agressif (429,90 €, vendu dans un premier temps uniquement via sa plate-forme en ligne) par rapport à ce qu’on trouve chez la concurrence avec les Suunto 9, Fenix 6 ou autre Coros Vertix.

© Polar



Clairement, Polar, s’il propose une montre omnisports, franchit enfin le pas du terrain du trail, où la marque n’avait pas encore un produit affirmé pour cette pratique de plus en plus populaire. Une autonomie renforcée (40 heures en mode full activité et, nouveauté, jusqu’à 100 heures en mode économique via un gestionnaire de batterie), un poids plume (64 grammes), un altimètre intégré et quelques innovations intéressantes fournissent clairement des atouts à la Grit X pour la pratique du trail.

Analyse en direct des montées et de vos besoins alimentaires

S’il n’y a pas de cartographie, comme dans le haut de gamme chez Garmin, et qu’on ne parle pas de recharge solaire dont la technologie en est encore à ses balbutiements, Polar propose par contre la fonction Hill Splitter, qui détecte automatiquement les montées ou les descentes et fournit des rapports détaillés sur les performances lors des côtes après chaque séance. Une technologie différence du Climb Pro de chez Garmin, qui analyse une côte dans son ensemble par rapport à un parcours prédéfini avant la séance. Ici, Polar fournit des données instantanées, peu importe votre activité. Intéressant

© Polar



L’autre nouveauté est à chercher du côté de l’hydratation et de la nutrition. Un assistant de ravitaillement intelligent, dénommé FuelWise, a ainsi été intégré et propose des rappels automatiques et personnalisés de nutrition et de ravitaillement en eau en fonction de l’intensité et de la durée de votre effort. Ce, afin de maintenir une énergie et une hydratation adéquates. Une bonne idée, à condition que les données fournies tiennent la route évidemment. A confirmer dans la pratique lors d'un futur test de Belgium Running.

Parmi les autres nouveautés de la nouvelle montre Polar Grit X, citons l’intégration de "Komoot", qui permet l’import des itinéraires ainsi que le guidage via une trace ainsi que des indications de changement de direction (et donc pas de la cartographie, comme déjà évoqué plus haut).