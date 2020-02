Dans les rues de Paris, lorsqu’il se rend exercer son boulot de comptable dans le quartier d’affaires de la Défense, Guillaume Arthus est un mec comme tout le monde. Ni sa bouille ni son physique ne laissent transparaître le fait que, voici quelques mois, ce Français de 29 ans s’offrait en autonomie la traversée de la Via Alpina, parcours de 2 650 kilomètres et de 170 000 mètres de dénivelé positif qui relie Trieste à Monaco en traversant huit pays et plusieurs sommets des Alpes. Le tout en 44 jours. Un exploit hors du commun dont il est difficile de percevoir la difficulté sans s’être mesuré à ce type d’effort.

Voici dix ans, Guillaume Arthus n’avait pourtant aucun atome crochu avec la course à pied. "Jusqu’à mes 19 ans, je n’avais jamais couru, ou juste à l’école", rigole-t-il.

Entre-temps, privé de ce bassin de natation auquel il rendait souvent visite avant ses études, il s’est découvert, par hasard, une passion pour la course à pied. D’un premier marathon en 4 h 40 à un UTMB "où il m’a fallu 6 heures pour boucler les 10 derniers kilomètres", le chemin parcouru, au propre comme au figuré, fut énorme. Avec, à chaque étape vers son objectif ultime, des défis plus fous les uns que les autres, comme cette épreuve de 200 miles dénommée "Tunnel Ultra" faite d’allers et de retours dans un tunnel complètement obscur. Ou encore un ultra avec 10 000 m de D + en grimpant et descendant les escaliers de Montmartre, à Paris. Sans oublier le Tor des Géants ou la mythique et complètement barge Barkley.

Comme il était de passage à Wavre vendredi à l’occasion des 4es Betrail Awards, nous en avons profité pour rencontrer ce phénomène de la planète ultra.