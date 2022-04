Sur le classique, à savoir le 50 km, la course a donné lieu à un superbe duel entre Guillaume Deneffe et Florian Descamps. Au bout d’un beau jeu du chat et de la souris dynamité dès le départ par le second nommé, c’est Deneffe qui a inscrit son nom au palmarès avec un peu moins de deux minutes d’avance sur son rival.

"Je n’étais jamais venu ici", faisait-il à l’arrivée. "C’est un parcours qui me convient, surtout dans la première partie, fort roulante. C’est là que je pouvais faire la différence, sachant que Florian était bien plus à son aise dans les descentes... La suite ? Le National du Ohm trail sur 80 km. J’y tiens énormément car c’est là que je vis pour le moment (NDLR : cela risque de bien swinguer à ce championnat puisque outre Deneffe, on annonce Diépart, Descamps, Lefebvre et quelques autres cadors. Et puis, fin de l’été, ce sera l’UTMB, qui est l’objectif de ma vie, je dirais.."





Un peu plus loin, Florian Descamps avait le sourire. Parfait gentleman dans le commentaire ("Guillaume était aujourd’hui le plus fort. Je suis content pour lui, tout comme je suis content de ma course"), l’athlète Trakks aurait bien voulu ajouter le titre sur 50 à celui qu’il avait remporté sur 75 voici trois ans. "Sachant que les 15 derniers km étaient les plus durs, donc théoriquement en ma faveur, j’espérais qu’il craque. Mais cela ne s’est pas produit..."





Signalons enfin que le podium est complété par Michael De Cooman, vainqueur en 2021, et que Florent Caelen, pénalisé par un refroidissement subi cette semaine, finit pour sa part 9e.

Découvrez ici les classements du 50.