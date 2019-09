Il a fallu 8 heures, 55 minutes et 27 secondes à Hans Van Den Buverie pour avaler les 3,8km de nage, 180km de vélo et 42km de course à pied.

C’est Hans Van Den Buverie, un flamand originaire de Bredene, qui s’est imposé à la première édition de l’Ironlakes sur la longue distance chez les hommes, 12 minutes avant le triathlète du Brabant Flamand Nelis Pex et plus de 22 minutes devant le Hennuyer François Fouss. Dans le relais full distance, c’est l’équipe ATCC qui s’est montrée la plus rapide en 10h14’42’’.

Sur le triathlon demi distance, c’est le trentenaire originaire de Leuven Tom Mets qui a soulevé les bras en individuel (4h19’30’’), alors que c’est le relais Infinitri Gift s’est emparé de la première place générale en 4h13’10’’.

Chez les dames, la championne du monde 2019 de triathlon longue distance Alexandra Tondeur a remporté le semi Ironlakes en 4h41’39’’. Sur la longue distance, c’est Maryanne Octave qui a remporté la triple épreuve en 11h23’28.