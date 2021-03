Depuis le duo Faouzi Lahbi/Francine Peeters à Los Angeles en 1984, Henri Salavarda a envoyé au moins un athlète sur tous les Jeux olympiques, exceptions faites de Barcelone (92) et Atlanta (96). Des Belges, mais aussi des Burundais, des Marocains, des Turcs… Huit nationalités différentes. Des centaines de titres nationaux conquis, entre le 800 et le marathon, en passant par la course de montagne et le 100 kilomètres. Plus de 130 écussons belges…