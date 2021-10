Forts de leurs origines communes dans les Alpes françaises, l'organisateur UTMB World Series et l'équipementier Hoka One One ont annoncé un partenariat de plusieurs années. Animée par le même esprit pionnier qui a poussé les fondateurs de Hoka à créer des modèles de chaussures révolutionnaires au pied du Mont-Blanc, l'équipementier est désormais le "premier partenaire global" du plus grand circuit de trail running au monde qui débutera en 2022. Grâce à leurs synergies naturelles, ces deux marques incontournables du trail ont le pouvoir de façonner l'avenir de la discipline dans le monde entier.

En tant que Premier Partenaire dans la catégorie Chaussures et Textile, Hoka vise à inspirer la communauté mondiale de trail running à travers le nouveau circuit UTMB World Series, alors que les coureurs se mettront au défi sur les meilleurs événements de trail running et débuteront leur quête vers l'UTMB Mont-Blanc et les UTMB World Series Finals à Chamonix. Annoncé en mai 2021, le circuit UTMB World Series a vocation à unir et à inspirer la communauté mondiale des amateurs de trail de tous niveaux et les plus grandes stars du sport, donnant à tous les coureurs l'opportunité de vivre l'expérience UTMB® plus près de chez eux, avec des événements organisés sur les six continents.

Le partenariat est officiel jusqu'en 2023, avec des options d'extension jusqu'en 2024 et au-delà.

"Hoka est né dans les montagnes et a de nombreux liens significatifs avec Chamonix, en France. C'est avec honneur et humilité que nous nous associons à l'UTMB World Series dans le but commun de rendre ce sport singulier qu'est le trail running accessible à tous les athlètes du monde entier", a déclaré Wendy Yang, présidente de Hoka. "La passion que l'UTMB apporte aux pratiquants de trail ne fera que croître, et nous sommes ravis de grandir avec elle en tant que première marque à rejoindre le programme de partenariat mondial de l'UTMB World Series."

Catherine Poletti, Présidente UTMB Group, a déclaré : "Nous partageons une histoire commune avec Hoka depuis de nombreuses années, car nous avons tous deux grandi dans les contreforts du Mont-Blanc pour devenir des marques leaders dans le domaine du trail running. Nous sommes ravis d'écrire ensemble le premier chapitre de l’UTMB World Series pour fédérer la communauté mondiale du trail running autour de nos valeurs communes et offrir à tous les coureurs la possibilité de vivre une aventure extraordinaire près de chez eux."