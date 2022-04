Nouveau venu dans le segment des montres qui visent le public des coureurs à pied réguliers avec la Huawei Watch GT Runner.

Cette montre connectée affiche seulement 38,5 grammes et va au-delà de l'outil sportif de base et de santé. Elle assume également le rôle de coach personnel d’entraînement. Notamment en enregistrant les données relatives à l’état de santé pour établir un plan d’entraînement afin de procurer à l’utilisateur une expérience sportive complète et de qualité professionnelle.

Ses atouts principaux?

Elle bénéficie de la nouvelle technologie Huawei TruSeenTM 5.0+1 de surveillance de la fréquence cardiaque, avec fonction dynamique précise de mesure du pouls et de la saturation en oxygène pour accompagner chaque foulée.

L’antenne flottante et le système de localisation GNSS bi-bande à cinq systèmes observent la trajectoire de la course avec précision.

Le système professionnel d’entraînement à la course Huawei TruSportTM fournit aux utilisateurs des analyses approfondies en leur donnant un aperçu global des données les concernant, telles que l’intensité de l’entraînement, le volume d’entraînement, le temps de récupération, etc.

Le nouveau système de mesure de l’aptitude à la course, le Running Ability Index (RAI), permet d'évaluer objectivement l’aptitude à la course.

Niveau design, la Huawei Watch GT Runner s'inspire de la calandre des voitures de sport, affichant un look élégant et sportif, avec un boîtier doté d’une structure à ergots évidés offrant une expérience plus confortable.

Niveau autonomie, elle hérite de la longue expérience de la famille des wearables de la marque, avec 14 jours d’autonomie de la batterie en mode intelligent dans des scénarios d'utilisation classiques, et affiche 8 jours d'autonomie en cas d'utilisation intensive.

Huawei annonce également un baromètre altimétrique intégré et du stockage de musique jusqu'à plus de 500 morceaux.

Elle est vendue au prix de 299€, en deux coloris : noir et gris.