Chaque kilo de trop est un "boulet" de trop pour les coureurs à pied. Il freine et donne l’impression d’être moins bien. Une alimentation mal "calibrée" avant une course peut saboter celle-ci. Troubles gastriques, lourdeurs, panne d’énergie… sont souvent les conséquences d’un mauvais choix, d’une mauvaise combinaison d’aliments ou d’un mauvais timing.

Dans ce contexte, les conseils d’un diététicien-nutritionniste peuvent rapporter tout aussi gros que ceux d’un entraîneur. Aujourd’hui, quasi plus personne n’arrive au sommet sans être passé auprès d’un spécialiste en la matière.

Damien Pauquet (Aywaille, 41 ans) en est un. Diététicien-nutritionniste, également licencié en sciences biomédicales, il conseille et suit des élites sportives, professionnelles ou non, depuis des années. Ancien marathonien à 2 h 26, il travaille toujours actuellement avec les joueurs du Standard et avec le noyau complet de l’équipe cycliste Lotto Soudal. Surtout, il continue à suivre Monsieur et Madame Tout-le-Monde…

Il répond, ici, à diverses questions couvrant un maximum de problématiques. Des questions "caricaturales", mais qui donnent lieu à des réponses posées, intelligentes, qui seront sources de pas mal d’enseignements pour tout un chacun…