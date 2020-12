Repérer une belle trace derrière son ordinateur et aller se l’offrir le temps d’une sortie longue avec quelques amis est devenu l’un des jeux préférés des amateurs de course à pied. C’est à la fois facile, dépaysant et rassurant. Parmi ces itinéraires recherchés, il y a l’offre, sans cesse grandissante, des parcours permanents mis sur pied par les communes ou les maisons du tourisme. Balisées, ces traces offrent la possibilité de découvrir un territoire sous un autre angle tout en faisant du sport. En cette période sans compétition, les amateurs de trail, qui veulent se changer les idées plutôt que de toujours tourner en rond sur la même boucle à proximité de chez eux, manifestent encore un intérêt renforcé pour ce concept.