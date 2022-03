Courir sur une même boucle. Chaque heure avec un peu moins de temps pour la terminer. Le concept, à la fois très simple et très usant, va faire son retour le samedi 28 mai prochain avec l'acte 3 des Maîtres du temps.

Cette épreuve particulière de course par élimination avait vu le jour durant la crise sanitaire, à un moment où il n'était plus possible de réunir les coureurs en un même lieu.

Cette fois, les Maîtres du temps auront lieu en présentiel, aux abords des grottes de Han, le samedi 28 mai prochain. Chacun sera confronté à la même boucle (8 km pour 180 mètres de D+). Avec un nouveau départ chaque heure et, à chaque tour, une minute de moins pour venir à bout de la distance. Sera déclaré vainqueur le dernier participant en lice de cet effort demandant à la fois de grandes qualités de vitesse et d'endurance.

Avec 18 boucles et 72 km parcourus, Stijn Van Lokeren avait remporté la première édition en novembre 2020, celle qui avait rencontré le plus beau succès. En janvier 2021, c'était au tour du Floreffois Fabrice Etienne de décrocher la 2e édition avec 18 boucles également.