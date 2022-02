Quelques jours à peine après le lancement de la Fenix 7 et de l'Epix, Garmin frappe à nouveau un coup en annonçant la commercialisation de l'Instinct 2.

Cette montre sportive se positionne comme la première montre sportive connectée ayant potentiellement une autonomie illimitée pour certains de ses modèles.

Ainsi, l’Instinct 2 offre de base jusqu'à quatre semaines d'utilisation continue en mode smartwatch et, grâce aux progrès de la technologie solaire, certains modèles Instinct 2 Solar offrent une autonomie illimitée en mode smartwatch, établissant ainsi une nouvelle norme d'autonomie redoutable pour Garmin. Ceci est rendu possible grâce à un capteur solaire plus imposant que sur la gamme Fenix couplé à une consommation moindre en raison du positionnement de la montre.

Elle s'adresse surtout au monde de l'outdoor, de l'aventure, voire même à l'environnement militaire. Mais elle s'érige néanmoins comme un excellent compagnon pour les activités de course à pied, cyclisme ou natation.

L’Instinct 2 innove également dans son esthétique grâce à de nouvelles couleurs plus vives (Electric Lime, Poppy et Neo-Tropic), un profil plus fin et deux nouvelles tailles, soit une lunette traditionnelle de 45 mm et une nouvelle Instinct 2S avec une lunette plus petite de 40 mm.

© Garmin

Elle est dotée d'un nouvel écran haute résolution, protégé par un verre renforcé et résistant aux rayures. Elle est construite selon la norme militaire 810 pour la résistance thermique et aux chocs et est étanche jusqu’à 100 mètres.

L’Instinct 2, qui est donc non dotée de la cartographie, comprend désormais le VO2 Max, le Fitness Age, le statut d'entraînement, le temps de récupération, les entraînements HIIT et l'entraînement quotidien suggéré. Elle possède aussi une nouvelle activité Multisport qui permet aux utilisateurs de passer d'une activité à l'autre tout en continuant à comptabiliser leur temps total et leur distance. On y retrouve enfin Garmin Pay™ pour les paiements sans contact

L’Instinct 2 et l’Instinct 2S sont vendues entre 349,99 € et 499,99 € en fonction des modèles.