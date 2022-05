Le Brabançon de 29 ans a bouclé l'épreuve de moyenne distance (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied), en 4h02:41, à plus de 6 minutes du Néerlandais Youri Keulen, victorieux en 3h56:39. Sorti 2e de l'eau, Dekeyser a fait partie d'un groupe de poursuivants derrière deux échappés à vélo, déposant sa machine à la 6e place, à 44 secondes seulement des leaders. Une position qu'il a tenue jusqu'à mi-parcours du semi-marathon avant de baisser le rythme en fin d'épreuve. À l'avant, Keulen se débarrassait du Français Clément Mignon vers le 12e km à pied, pour s'imposer au final avec 1:17 d'avance sur un autre Français William Mennesson (3h57:56) et 1:34 sur Mignon (3h58:14).

Parmi les autres Belges, Vincent Van de Walle termine 24e chez les élites (4h14:10) et Seppe Odeyn 38e (4h22:23).

La victoire chez les dames est revenue à la Britannique Emma Pallant, en 4h25:36, devant la championne olympique de 2012 Nicola Spirig (4h27:49), qui boucle cette année sa dernière saison professionnelle, et l'Américaine Chelsea Sodaro (4h30:55). Tondeur a bouclé la distance en 4h41:48, à plus de 16 minutes de Pallant.