Ivo Steyaert s'impose sur une course de 160 km en Ardenne, Winkin 3e Running Benoit Gueuning The Great Escape avait lieu ce week-end dans nos forêts ardennaises. Céline Masson s'est imposée chez les dames sur le format 80 km. © DR

Quelque 150 coureurs se sont enfoncés dans les forêts ardennaises encore obscures samedi sur le coup de 4h du matin pour prendre part à "The Great Escape", traduisez La Grande Evasion, l’une des quatre courses du Legends Trail, au départ de Maboge (La Roche).



Déjà vainqueur en 2019, Ivo Steyart a remis cela. L’utra traileur du nord du pays, qui avait aussi remporté le Trail des Cisterciens (100 km) début août, s’est offert un succès sur ce 160 km. Il est revenu à Maboge en 19 heures et 38 minutes, soit plus de 2 heures plus vite qu’en 2019 lorsqu’il lui avait fallu 21 heures et 53 minutes.



Michaël De Cooman, 2e, et le Verviétois Christophe Winkin complètent un podium 100 % belge. La Néerlandaise Gabrielle Velde s’est imposée chez les dames en 26 heures et des poussières.



Ils sont 90 à avoir bouclé les 160 km, soit 60 % des participants.



Un format 80 km était également organisé. Marteen Van Geet (11h18) et Céline Masson (13 h07) s'y sont imposés.