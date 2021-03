Au mois d’août 2020, le challenge "J’me bouge pour mon club" a été imaginé pour conserver tout de même une activité physique alors que beaucoup de projets avaient été suspendus pour cause de crise sanitaire. Ce défi poursuivait également une logique économique. Pour les clubs sportifs, la cessation des activités signifiait aussi le tarissement des sources habituelles de revenus : recettes de la buvette, inscriptions aux tournois, dispensation des cours, location de terrain, etc. Or cet argent est absolument indispensable pour qu’ils puissent continuer à exercer correctement leurs missions d’encadrement.

La ministre des Sports Valérie Glatigny avait donc décidé de soutenir le challenge et d’aider ces entités à surmonter la crise, toutes disciplines confondues. À charge pour elles de faire la démonstration de leur capacité à mobilisation en relevant le défi proposé.

1 000 km = 1 000 €

Au total, 603 clubs ont participé à la première édition de ce challenge et 448 ont atteint le double objectif de réunir au moins 50 coureurs ou marcheurs afin qu’ils parcourent tous ensemble une distance d’au moins 1 000 km en deux semaines.

Six mois plus tard, la crise sanitaire freine toujours une pratique "normale" du sport. La sédentarité et l’ennui guettent de plus en plus de monde. Et les problèmes financiers des clubs sont toujours les mêmes, voire ont empiré.

C’est pourquoi une deuxième édition du challenge "J’me bouge pour mon club" sera organisée, du 3 au 18 avril 2021. Il s’agit d’un challenge 2.0, toujours organisé par l’ASBL Sport et Santé (magazine Zatopek) avec le soutien de l’Adeps.

L’objectif par club consiste une nouvelle fois à parcourir au minimum 1 000 km cumulés à l’aide d’au moins 50 participants. Cet accomplissement collectif donnera droit au club concerné à un soutien financier de 1 000 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Bougez comme vous voulez

Le Challenge "J’me bouge pour mon club" est ouvert à tous les clubs affiliés à une fédération reconnue par l’Adeps et à tous, sportifs, parents, bénévoles ou supporters. Lors de l’inscription (gratuite !), entre le 22 mars et le 18 avril à midi, il suffit de désigner son club de cœur (la liste des clubs participants est disponible sur le site www.jmebougepourmonclub.be). Attention ! Un seul choix est permis.

Ensuite, l’objectif est de réaliser un nombre libre de kilomètres qui seront versés au profit dudit club pour lui permettre d’atteindre l’objectif fixé des 1 000 kilomètres.

Grande nouveauté par rapport à l’édition précédente, quatre activités sont désormais possibles pour comptabiliser les kilomètres : la marche, la course à pied, la natation et le vélo. Évidemment tous ces kilomètres ne se valent pas. L’organisation a prévu un coefficient d’équivalence. Ainsi les kilomètres réalisés à vélo seront divisés par 4 et ceux réalisés à la nage, multipliés par 8. Si vous réalisez 60 km à vélo (route ou VTT), cela ajoutera donc 15 km au compteur de votre club de cœur. Et si vous nagez 1 km, cela lui en fera 8 au compteur. Formulé autrement, les kilomètres nagés et roulés seront "traduits" en kilomètres marchés ou courus pour garder une base commune pour tous.

Pour une mesure précise de la distance, il convient cependant d’utiliser l’application gratuite Strava sur son smartphone.

Des prix spéciaux

Entre le 3 avril et le 18 avril, les participants marchent, courent, nagent ou roulent sur des distances de leur choix. À tout moment, ils pourront aussi vérifier l’avancement du compteur et s’assurer par leurs efforts que l’objectif final sera atteint.

À l’issue du challenge, la liste des clubs ayant relevé le défi sera publiée le 19 avril. Des prix "spéciaux" seront également décernés pour les clubs qui se seront distingués. Il y aura notamment un prix féminin (le plus de participantes), un prix de la jeunesse (le plus de participants de 13 à 25 ans), un prix senior (le plus de participants de plus de 65 ans) ou encore un prix réseaux sociaux. Ce dernier prix sera remis aux clubs qui auront publié les meilleure(s) photo(s) et/ou vidéo(s) avec le #jmebougepourmonclub (Facebook, Instagram) (fils conducteurs : l’originalité, le vivre ensemble ou/et le comportement écoresponsable).

Bon challenge à tous !