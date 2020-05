La reprise a sonné pour Je cours pour ma forme (JCPMF), programme de mise en condition physique par la course à pied. Depuis ce 18 mai, il est en effet à nouveau autorisé aux clubs et aux associations sportives de reprendre leurs activités en extérieur. Avec des groupes de maximum 20 personnes sous la responsabilité d’un entraîneur et des mesures de distanciation physique.

Chaque année, JCPMF accueille un total cumulé de 23 000 personnes à travers Bruxelles et toute la Wallonie lors de ses sessions printemps-été et automne-hiver.

(...)