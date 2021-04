Concrètement, chaque membre d'un club - qu'il soit affilié ou simple supporter - est invité à bouger, en courant ou marchant mais aussi, nouveauté, en nageant ou en roulant. Chaque distance sera enregistrée par une application qu'il faut télécharger au préalable. Les distances de chaque membre, pondérées selon la discipline, sont cumulées au profit du club soutenu. Chaque club inscrit doit mobiliser au moins 50 participants actifs qui doivent cumuler au moins 1.000km.Avec un objectif double : inciter les sportifs dans l'impossibilité de pratiquer leur sport préféré de maintenir tout de même une activité sportive tout en aidant financièrement leur club., confie la ministre des Sports en FWB, Valérie Glatigny.

Huit prix spéciaux supplémentaires

En 2020, 603 clubs avaient participé à la première édition de ce challenge et 448 avaient atteint l'objectif de réunir au moins 50 coureurs tout en parcourant une distance cumulée de 1.000 kilomètres. Une semaine après le lancement de l'opération, 1.200 clubs et 54.000 personnes se sont inscrits. Ils pourront enregistrer leurs efforts entre le 3 avril et le 18 avril.



Un budget d’1,2 million d’euros a été débloqué pour soutenir cette opération.

Par ailleurs, huit prix supplémentaires spécifiques ont été prévus et un montant de 100.000 € a été spécialement débloqué.

Ces prix supplémentaires sont les suivants:

le prix féminin pour les 3 clubs qui compteront le plus de participantes en chiffres absolus

le prix Jeunesse pour les trois premiers clubs qui compteront le plus de participants de 13 à 25 ans

le prix senior pour les 3 clubs qui compteront le plus de participants de + de 65 ans (en chiffres absolus)

le prix de la meilleure photo (originalité, le vivre-ensemble ; comportement écoresponsable)

la meilleure vidéo;

le classement général avec les trois premiers clubs qui auront accumulé le plus de kilomètres;

deux classements distinctifs par fédération.

Pour inscrire votre club ou participer à l'opération, c'est par ICI