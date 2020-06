Sylvain Lejeune a 33 ans, vient de Sprimont, a deux enfants et tient avec son papa une librairie du côté de Trooz, en bord de Vesdre. C’est bien, mais finalement assez commun…

Ce qui l’est beaucoup moins, c’est que cet ancien cycliste (5 saisons chez les amateurs) est depuis 10 jours le King of D-Confinement, du nom de ce concept né de la créativité des coureurs face au vide de la compétition et qui a réuni chez nous plus de 600 participants. Le but ? Parcourir une boucle de 6 à 7 km en moins de 60 minutes, avec un nouveau départ à chaque heure pile.