Véronique Georges a 50 ans. En 2014, la Visétoise apprit qu’elle avait un cancer du sein. Durant 16 mois, sa vie fut un combat rythmé par les traitements pour lutter contre la maladie. Aujourd’hui, elle est en rémission, même si son existence reste encore chamboulée et ne sera plus jamais comme avant.

Pétillante et positive, cette maman d’une grande fille de 21 ans veut cependant profiter à fond de ce que la vie peut lui apporter. "Tout n’est pas toujours rose. Il faut parfois s’accrocher. Mais j’ai une seconde chance et je veux profiter de tout le positif qu’il y a à prendre, encore plus que lors de ma première vie", sourit-elle avec un grand enthousiasme communicatif.