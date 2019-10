Ce dimanche, à Berlin, jour où Kenenisa Bekele est passé à deux secondes du record du monde sur marathon, la performance d'une Américaine de 71 ans est quelque peu passée inaperçue.



Pourtant, Jeannie Rice est parvenue, elle, à battre un record du monde. Le sien. Celui qu'elle détenait pour la catégorie des plus de 70 ans. 3h24'48 contre 3h27'50 (l'an dernier, à Chicago... alors qu'elle avait un an de moins).

Jeannie Rice, qui indique fréquemment avoir commencé la course à pied à l'âge de 35 ans... "pour perdre du poids", avait établi en août dernier un autre record du monde dans sa catégorie: 1h37'01 sur semi-marathon.

L'Américaine a terminé 657e au scratch à Berlin, passant au km 5 en 23'23 (semi en 1h39'37).





Il lui reste Londres et Tokyo à gagner

Fatiguée à l'arrivée? Pas vraiment puisque les deux jours suivants, elle courait déjà sans problème une petite dizaine de kilomètres à chaque fois.

Jeannie ne va pas s'arrêter là puisqu'elle s'est fixée une "to do list": remporter dans sa catégorie six des plus grands marathons au monde. Elle l'a déjà fait à Boston, Chicago, New York et Berlin. Il lui reste donc Londres et Tokyo...