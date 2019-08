1h37:01 sur semi-marathon. Cela réprésente un rythme de quelque 4'36 au kilomètre. Soit un peu plus de 13 à l'heure de moyenne. Un chrono qui ferait le bonheure de beaucoup de joggeurs...

Ce chrono, c'est aussi, depuis ce dimanche et le semi-marathon d'Akro, dans l'Ohio, le record du monde pour les dames de plus de 70 ans. C'est une certaine Jeannie Rice, Américaine de cet état, qui l'a établi à sa 4e tentative dans cette catégorie?

Cette alerte coureuse, qui révèle avoir commencé la course à pied à l'âge de 35 ans... "pour perdre du poids", est également détentrice depuis l'an dernier du record du monde sur marathon dans cette catégorie. 3H27:50 à Chicago.

Jeannie ne va pas s'arrêter là puisqu'elle s'est fixée une "to do list": remporter dans sa catégorie sixc des plus grands marathons au monde. Elle l'a déjà fait à Boston, Chicago et New York. Il lui reste mainteant à faire de même à Berlin, Londres et Tokyo...