Jérémy Munaud, champion du monde d'ultra-endurance avec la Belgique: "Des amateurs parmi les grands de l'ultra" Thibaut Hugé

Jérémy Munaut a enchaîné 49 boucles et 330 km pour aider la Belgique à devenir championne du monde d’ultra-endurance.



Jérémy Munaut a repris ce mercredi son boulot au département Agriculture du Service public de Wallonie. Moins de 24 heures auparavant, le résident de Tohogne (Durbuy) devenait champion du monde d’ultra-endurance par élimination à l’occasion de la Big Dog’s Backyard Ultra World Championship que l’équipe belge a remportée haut la main, devant les États-Unis. Si le phénomène gantois qu’est Karel Sabbe - dernier rescapé de la Barkley 2019 - a parcouru 505 km et 75 heures, repoussant les limites du possible, Jérémy Munaut fut, à sa grande surprise, le 3e meilleur élément de notre délégation (et 1er francophone) sur cet événement que chaque pays en lice a dû disputer depuis son camp de base, Covid oblige.