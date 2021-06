Le Belge Jérôme Quétin s’apprête à vivre une expérience unique sur les crêtes des Alpes italiennes. Le traileur d’Odrimont, village de la commune de Lierneux, va prendre part ce samedi à la deuxième étape (sur un total de quatorze) du Skyrunning World Series, le Livigno Skymarathon. Il s’agit de l’une des manches les plus techniques du circuit, avec 34 km et 2 700 m de dénivelé positif. Entretien avec celui qui a terminé récemment troisième sur le 16 km du Grand Trail des Lacs et Châteaux avant de se frotter au gratin mondial de cette déclinaison extrême du trail en termes de technicité et de difficultés.

Jérôme Quétin, un Belge au départ d’une Coupe du monde de skyrunning, voilà qui n’est pas courant. Comment vous retrouvez-vous à Livigno ?

"J’avais été invité par un de mes sponsors pour participer à l’édition 2020. J’ai regardé une vidéo de présentation. J’ai été époustouflé par la beauté des paysages. Je ne pouvais pas refuser. J’en ai parlé à Christophe Grifnée, habitué des courses en montagne. Il m’a dit que le Livigno Skymarathon était la plus belle. Le rendez-vous avait malheureusement été annulé en 2020, mais j’ai pu garder mon dossard pour cette édition."

Vous allez défier les meilleurs spécialistes mondiaux. Quelles sont vos attentes face à cette concurrence et ce terrain de jeu inhabituel ?