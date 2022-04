Beau gros morceau d’ultra trail ce week-end à Madère avec le MIUT (Madeira Island Ultra-Trail). Une course qui d’année en année grimpe dans la cour des grandes organisations et attirent ainsi de gros noms tels ceux des Américains Jim Walmsley et Courtney Dauwalter, vainqueurs ce week-end de l’épreuve-phare du 115 km.

Pas mal de Belges étaient présents, avec des choses à relever:

Le Malmédien Jérôme Remacle, vainqueur voici trois semaines chez lui au trail des Idylles devant Florentin Gooris. Parti une heure durant avec le peloton de tête sur le 85 km , ce pilote de chasse à l’armée a finalement terminé 8e.

Sur le 60 km , Sylvain Lejeune (Sprimont) a terminé 14e, devant lâcher du terrain à cause de son alimentation.

Sur le 115, Pascal Leté, médecin à Verviers, déjà 3e d'un UTMB dans cette catégorie, a pris la 2e place chez les V3.

Les trois premiers Belges pour chaque course, en plus du lauréat.