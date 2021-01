© HOKA ONE ONE

Jim Walmsley fascine autant qu’il dénote parmi les meilleurs ultra-traileurs de la planète. Là où la plupart construisent leur palmarès autant par leurs qualités de gestion que par leur talent, l’Américain de 31 ans est plutôt du genre fonceur, quitte à finir sa course avant même la ligne d’arrivée l’estomac retourné dans une tente médicale.

Ancien militaire à l’US Army, en charge de missiles nucléaires, Jim Walmsley est d’un naturel impulsif, même s’il avoue avoir appris de ses dernières expériences sur des distances au-delà de 100 km. Quand il a la forme, cet athlète capable d’avaler 80 km sur le plat à plus de 16,5 km/h de moyenne ne s’en cache pas et n’hésite pas à donner le tempo plutôt qu’à jouer la course d’attente. Avec, parfois, des coups d’éclat comme en 2018 lorsqu’il marqua de son empreinte l’histoire de son sport en battant le record sur la mythique épreuve américaine qu’est la Western States 100 de plus de 16 minutes. Mais aussi avec quelques échecs, notamment en Europe sur le terrain de jeu de l’UTMB qui se refuse jusqu’ici à lui sourire.





En mai 2019, le résident de Flagstaff, en Arizona, là où ils accumulent les bornes tout au long de l’année à 2 100 mètres d’altitude, avait une nouvelle fois autant impressionné que renforcé les clichés qui lui collent à la peau en s’offrant le record du monde sur 50 miles (4h50.51) tout en échouant au passage dans sa quête du record sur 100 km, toujours propriété du Japonais Nao Kazami (6h09.14, en 2018).

Ce samedi, dans le cadre du Projet Carbon X2 mis sur pied par son équipementier Hoka One One au moment de la sortie de la chaussure du même nom, Jim Walmsley va repartir à l’assaut de chrono, tout comme une quarantaine d’athlètes qui tenteront le même défi depuis deux camps de base, l’un aux États-Unis, l’autre au Japon. Cette fois, Jim Walmsley semble avoir tout en main.



Entretien (...)