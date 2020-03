Ce 3 mars est la Journée mondiale de la vie sauvage. Pour mieux la préserver, des gestes simples existent. Par exemple, choisir ses produits de lessive avec soin.

En moyenne, un foyer européen fait tourner cinq machines par semaine et consomme près de 40 kilos de lessive par an. Les familles qui comptent des coureurs dans leurs rangs se situent même au-delà de ces chiffres affolants. Très souvent, les vêtements sont mis au linge sale après chaque sortie d’entraînement. Or, cette frénésie pose un sérieux problème écologique.



