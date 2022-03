L'ultra runner gantois avait surpris en 2019 en étant le dernier rescapé de cette épreuve considérée comme la plus fantasque et difficile au monde qui doit démarrer dans les prochains jours.

L'ultra runner gantois Karel Sabbe avait marqué les esprits en 2019 en étant le dernier rescapé de la Barkley, cette course à élimination dans les forêts humides du Tennessee considérée comme la plus dure au monde et que seuls 15 coureurs ont jusqu’ici réussi à terminer depuis sa création par Lazarus Lake à Frozen Head State Park dans le Tennessee

Après ses trois boucles réalisées dans les délais en 2019, ce dentiste de profession sera de retour pour l'édition 2022, qui, selon certains échos, devrait démarrer dans le courant de cette semaine. Cette fois, il espère boucler les cinq tour et décrocher le statut de finisher. L'épreuve s'étend sur environ 160 km (18 000 mètres de D+), avec cinq tours à parcourir en une durée maximale de 60 heures.

"Oui, je veux finir la Barkley et je le ferai un jour", nous expliquait lors d'un entretien Karel Sabbe au sujet de ce concept complètement fantasque et qui alimente bien des discussions dans le milieu de l'ultra. "C’est un objectif qui se situe très haut dans ma liste des choses que je veux faire. Mais ce n’est pas non plus le premier."

Son truc à lui, c’est plus que jamais les off, comme il l'a encore fait à l'été 2021 en venant à bout de la Via Alpina, record de la traversée à la clé. "La Barkley est un énorme challenge. Mais, si je dois choisir entre un défi comme la Via Alpina et la Barkley, je choisirai toujours la Via Alpina. C’est un mois dans la montagne avec des amis et une expérience incroyable. La Barkley, c’est plus personnel. Je veux prouver que je peux le faire mais ce n’est pas l’expérience la plus fun."