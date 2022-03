Tout semblait réuni pour que Karel Sabbe devienne le 16e finisher de la Barkley depuis sa création en 1986. Le premier depuis 2017! Ce ne sera pas pour cette année.

Comme en 2019 lors de sa première participation, cet infatigable dentiste de la région de Gand a réussi - ce qui est déjà un fameux exploit - à effectuer trois boucles d'environ 40 km du concept né de l'esprit de ce personnage qu'est Lazarus Lake. Seul le Néo-zélandais Greig Hamilton a, comme lui, tenté d'aller plus loin que la joliment nommée "Fun Run" correspond à ces trois boucles réussies dans les temps.

Mais alors qu'il était attendu triomphant au coeur de la nuit humide de ce coin perdu du Tennessee pour une ultime pause avant la 5e boucle devant lui offrir le statut tant coinvoité de finisher de cette épreuve d'un peu plus de 200 km pour 20000 mètres de D+ en moins de 60 heures, c'est dans la voiture du shérif du comté de Morgan qu'il retrouva le camp de base et Lazarus Lake, le concepteur de cette course réputée comme la plus dure au monde.

"Je l'ai trouvé à Petros, de l'autre côté de la montagne", dit le shérif dans des propos rapportés par nos collègues de l'Equipe. "Des habitants m'ont appelé au milieu de la nuit pour me dire qu'une femme habillée en Indien errait dans leur ville... (...) Il était un peu confus quand je l'ai trouvé."

(...)