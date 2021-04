Il ne faut pas habiter la montagne pour mener à bien les défis d’endurance en pleine nature les plus fous. Il ne faut pas non plus s’entraîner des dizaines d’heures par semaine tout au long de l’année pour s’offrir ses rêves.

Karel Sabbe, 32 ans, est bien placé pour en témoigner. Le traileur de Gand, région où seul le… Karel Sabbeberg culmine à 38 mètres d’altitude, partage son quotidien chargé entre son métier de dentiste, son statut de jeune papa et sa passion débordante pour l’ultra, ces distances dont l’évocation des chiffres suffit à donner le tournis. Cela ne l’empêche pas d’avoir à son actif deux des records de traversée de grands sentiers de randonnée parmi les plus mythiques au monde (Appalachian Trail, 3 510 km, et Pacific Crest Trail, 4 240 km) et de déborder de projets.



(...)