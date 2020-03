Voici une initiative qui permet aux sportifs de mener d'une autre manière leur(s) défi(s) du printemps tout en respectant les consignes de sécurité.

Continuez à rester actif. C’est important, malgré les circonstances liées à l’épidémie de coronavirus. C'est même recommandé. Les personnes en bonne santé sont en effet moins sujettes aux virus. En plus des mesures sanitaires préventives concernant l'hygiène et les contacts sociaux, le fait de rester en mouvement est incontestablement à prendre en considération.

Les événements sportifs étant annulés, de nombreuses initiatives pour continuer à bouger voient le jour. Notamment dans le chef de Golazo, organisateur d’événements comme le marathon de Gand ou des Crêtes de Spa qui ne pourront se tenir à la date initialement prévue.

Une nouvelle plate-forme totalement gratuite, dénomée "Keep Moving", a ainsi été mise sur pied par la société organisatrice. Elle permet de prendre part virtuellement à des événements qui ne peuvent pas se tenir actuellement, chacun à son rythme. "Nous souhaitons inciter les gens à continuer à bouger à la maison ou près de chez eux et cela en respectant les consignes du gouvernement", indique Golazo. "Une façon d’ajouter une couche d'expérience et une dimension sociale virtuelle aux moments de sports vécus en solo."

Keep Moving commence ce vendredi 20 mars. Et chacun est déjà invité à participer virtuellement à l’Omloop van Vlaanderen et à l’ENGIE Dwars door Dendermonde jusqu'au jeudi 26 mars.

"Chaque semaine, nous proposons des événements différents de ceux qui auraient normalement eu lieu dans leur version habituelle. Chacun dispose de plusieurs jours pour réaliser le défi. Le temps ou les classements n'ont pas d'importance, nous recommandons même à chacun de bouger avec une intensité modérée."

La plupart des applications sportive sont compatibles avec Keep Moving. Celles et ceux qui veulent participer peuvent coupler à peu près n'importe quelle application portable ou sportive à la plate-forme et choisir ensuite l'un des événements virtuels de la semaine.

À noter que la plate-forme offre des médailles virtuelles après les prestations et que celles-ci sont attribuées au personnel du secteur des soins de santé. Une façon comme une autre de témoigner de son soutien.