Kilian Jornet a donc échoué, dès vendredi soir, dans sa tentative de battre le record du monde du 24 heures sur piste détenu depuis 1997 par Yiannis Kourous avec le total astronomique de 303,5 km parcourus.

Pendant 10 heures, on avait pensé que la star de l’ultra trail était sur le bon chemin, bouclant son premier marathon en 3h02.23 malgré des températures glaciales. Mais après 134,8 km et 10h20, des douleurs thoraciques aiguës et de vertiges ont forcé le Catalan vivant en Norvège à stopper net sa tentative qu’il avait en tête depuis de longs mois. Obligé de s’assoir, Jornet a même dû être pris en charge par le personnel médical et emmené à l'hôpital pour passer quelques examens.

"Je me sentais plutôt bien, avec des hauts et des bas classiques d’une longue course comme celle-ci", a indiqué Kilian Jornet au lendemain de sa tentative et de retour chez lui. "Mon corps se sentait bien, mes jambes se sentaient bien, et puis, tout à coup, j’ai ressenti deux douleurs intenses dans ma poitrine et j’ai commencé à avoir des vertiges et à être très épuisé. Les médecins sont venus me voir et m’ont dit qu’il valait mieux aller à l’hôpital. Là-bas, ils m'ont fait un certain nombre d’examens pour essayer de déterminer la raison de ses douleurs. Mais ils ne pensent pas que cela soit quelque chose de grave."

© Salomon



La préparation à ce défi dénommé Phantasm 24, du nom de la chaussure élaborée par Salomon pour la course sur route et portée par Kilian Jornet, avait déjà été compliquée. Des terrains montagneux au plat, l’adaptation avait été difficile et marquée par la blessure. Contrarié au niveau du genou, il avait été obligé à postposer de plusieurs semaines sa tentative.

"J’ai eu cette idée il y a environ un an de courir 24 heures sur une piste. J’en ai parlé à Salomon pour m’aider à organiser cette course. J’aurais évidemment aimé que cela se passe différemment, mais cela est tout de même intéressant d’explorer différentes choses et de nouveaux projets. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu dans ce projet et tous ceux qui ont aidé à organiser l’événement, des bénévoles de la piste à la communauté de Mandalen et aux gens du club d’athlétisme. Je pense qu’il faisait plus froid pour les bénévoles que pour les coureurs. Personnellement, je ne veux pas prendre la température pour une excuse. Je préfère d’ailleurs le froid à la course quand il fait très chaud", a ajouté Jornet. "Sur le plan logistique, c’était plus un défi pour les organisateurs qui devaient mettre du sel sur la piste. J’avais prévu de faire le projet cinq ou six semaines plus tôt, mais au vu de mes blessures et des intempéries, cela a dû être repoussé."

Et de conclure: "Ca n'a pas été cette fois, j'espère que cela ira mieux dans le futur. Place maintenant à un peu de repos à la maison, puis je penserai déjà à d'autres projets."