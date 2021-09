Depuis le 1er septembre 2018 et un Ultra-Trail du Mont-Blanc terminé peu après Courmayeur en raison d'une réaction allergique suite à une piqûre d'abeille, on n'avait plus vu Kilian Jornet sur un ultra-trail.

Plus de trois ans d'absence loin d'un terrain de jeu sur lequel, à 33 ans, il a déjà tout gagné. On a bien sûr vu le Catalan, désormais papa de deux enfants, mener des défis en off en Norvège où il réside, se mesurer au record du monde des 24 heures sur route ou encore triompher sur un format plus court comme Sierre-Zinal. Mais plus d'ultra.

Le come-back est cependant proche. Le 2 octobre prochain, Kilian Jornet s'est inscrit à l'Ultra-Pirineu, à Bagà (Esp), où il s'alignera donc sauf contretemps d'ici là. Une épreuve de 100 km pour 6600 mètres de D+ qu'il a déjà remportée à deux reprises, en 2012 et 2015.