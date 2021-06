Près de 13 ans après la fin de sa carrière, le quotidien de Kim Gevaert rime toujours avec une pratique sportive soutenue. "Faire un 100 m ? Ça, non, je n’oserais plus, même si j’aurais bien envie de me tester", rigole la double championne d’Europe 2006, sur 100 et 200 mètres. Outre le tennis et la pratique du Pilates, l’ex-championne aujourd’hui âgée de 42 ans a pris goût à la pratique de la course à pied. Souvent en forêt, parfois seule. Elle vient d’ailleurs de participer à une campagne intitulée "Combat warm-up" en compagnie de l’ex-championne de taekwondo Laurence Rase pour Garmin où elle propose au sein de capsules vidéo des exercices d’échauffement pour préparer correctement son corps avant un entraînement mais aussi à réagir en cas d’agression. Le tout forme des exercices de "combat warm-up".

Kim Gevaert, quel est le message véhiculé au travers de ces exercices de "combat warm-up" que vous proposez ?

"Nous voulions surtout nous adresser aux femmes qui, parfois, ont des craintes à aller courir seules. Moi, je cours régulièrement seule dans les bois et je vois que cela étonne certaines personnes de mon entourage. Je ne me sens pas en insécurité, mais cela veut dire qu’il y a un problème. Par ces quelques exercices simples et accessibles mêlant échauffement et autodéfense, nous voulions surtout encourager celles qui hésitent à franchir le pas. Et absolument pas à faire peur. Personnellement, j’ai appris des choses en faisant ces vidéos avec Laurence (Rase). Ce sont des petits conseils faciles à appliquer en fonction de différentes situations."

Vous insistez particulièrement sur l’échauffement dans le cadre de ces conseils d’autodéfense. C’est une partie de l’entraînement qui, à votre sens, est trop souvent négligée ?