Koen Naert sera à Bruges le 12 mai, pour son retour à la compétition, un peu plus d'un mois après son marathon de Rotterdam où il a réussi le minimum olympique pour les Jeux de Tokyo 2020.

Le champion d'Europe participera en effet au 'Dwars door Brugge' (A travers Bruges), une course de 15 km organisée par Golazo. "Bruges est pour l'heure ma seule course au programme", a expliqué Koen Naert. "C'est un peu chez moi, et je suis content de pouvoir partager cette course avec un millier de joggeurs. Je voulais absolument être là."

Koen Naert devrait encore disputer un marathon cette année, mais le Flandrien de Roulers, qui habite Oostkamp, n'a pas encore choisi lequel. Celui de Doha aux championnats du monde (du 27 septembre au 6 octobre), comme ceux de Berlin, plus rapide, ou de New York, plus exigeant, font partie des options possibles.

Il avait réussi un chrono de 2h07:39., le 7 avril à Rotterdam, à 20 secondes du record de Belgique de Vincent Rousseau.