Dans le dernier numéro du magazine Zatopek (actuellement en kiosque), on trouve un article qui ravira les coureurs à pied férus de mathématiques.

Il s’agit en effet de discuter du meilleur moyen pour calculer sa vitesse de déplacement. Pendant longtemps, cela n’avait rien d’évident. Il n’existait pas de compteur kilométrique comme sur les vélos ou les voitures. On était donc tenu de s’en tenir au chronomètre et rapporter ensuite les distances au temps mis pour les parcourir. Pas facile. Certains champions étaient tout de même devenus experts en la matière. Dans les années 1920, c’était le cas du Finlandais Paavo Nurmi (neuf médailles d’or aux Jeux olympiques) surnommé "l’homme au chronomètre", tant il avait l’habitude aux entraînements de ne jamais s’en séparer.

Le sens de la mesure

Par rapport à l’époque de Nurmi, la technologie nous facilite la vie aujourd’hui. Qu’il s’agisse d’utiliser les données fournies par les accéléromètres dans la chaussure ou celles du GPS contenues désormais dans toutes les montres connectées, on peut avoir à chaque instant de la course des informations détaillées sur ses différentes vitesses : vitesse de pointe, vitesse moyenne, vitesse au kilomètre, etc. Nurmi en rêvait. Nous l’avons fait !

La question se pose alors de choisir la bonne unité. La plus naturelle serait d’exprimer la vitesse en kilomètres/heure comme il est d’usage pour les autres modes de transport. À pied, la gamme des vitesses possibles s’étendrait alors de zéro lorsqu’on reste immobile à 44,72 km/h pour Usain Bolt lors de son record du monde sur 100 mètres (9,58 secondes) établi aux Mondiaux de Berlin en 2009.

Mais cette mesure de vitesse en km/h est trop fruste pour refléter d’infimes variations de rythme, sauf à jouer avec les décimales, c’est-à-dire aux limites de la fiabilité de l’appareil. Aussi, la plupart des coureurs aguerris ont laissé tomber la vitesse en km/h pour une autre unité d’évaluation : le nombre de minutes nécessaires pour parcourir un kilomètre. Après quelques années de pratique, ces "allures" sont associées à des sensations très précises. On court en 4, 5, 6 minutes au kilomètre. La plupart des champions font complètement abstraction de l’équivalence en km/h. La Néerlandaise Sifan Hassan sait bien que pour reprendre son record du monde du 10 000 mètres à sa rivale éthiopienne Letesenbet Gidey (29 minutes et une seconde), il lui faudra boucler chaque kilomètre en moins de deux minutes et 54 secondes. En revanche, elle serait sûrement surprise d’apprendre que cela correspond à du 20,7 km/h.

Pas logique

On peut passer des km/h vers les min/km par le biais d’un calcul compliqué. Pas la peine. On trouve quantité de calculateurs sur Internet qui font le travail à notre place ou alors on peut se référer à des tableaux d’équivalence. Évidemment, quand on se penche attentivement sur ces données, on s’étonne que la relation entre ces deux valeurs ne soit pas linéaire. Certes, les différences sont minimes. Mais elles existent et cela suffit à nous plonger dans des abîmes de perplexité.

Un exemple ? Lorsqu’on court 10 kilomètres en une heure, on fait du 10 km/h (logique), ce qui donne une allure de 6 min/km. Jusque-là, rien de très compliqué. Pour calculer l’allure, il suffit alors de diviser le temps en minutes par le nombre de kilomètres (60 : 10 = 6 min/km). Le tour est joué. Lorsqu’on parcourt la même distance en 50 minutes, on fait du 12 km/h (toujours logique). Pour l’allure, on procède comme précédemment (50 : 10 = 5 min/km).

Résumons. Lorsqu’on court à du 10 km/h, on se déplace à une allure de 6 min/km. Lorsqu’on court à 12 km/h, l’allure est de 5 min/km. On s’attendrait donc à ce que, pour une vitesse de 11 km/h, l’allure soit de 5 minutes 30. Pourtant, l’allure qui correspond à du 11 km/h est en réalité de 5 minutes et 27 secondes.

Tous les coureurs (ou presque) sont perturbés par cette bizarrerie. L’explication réside dans le fait qu’on utilise une base soixante (celle des 60 minutes dans l’heure) au dénominateur dans un cas (lorsqu’on s’exprime en km/h) et au numérateur dans l’autre (quand on se réfère à des allures en min/km). Lorsqu’on pointe la relation sur un schéma, on obtient donc une courbe descendante plutôt qu’une droite. Voilà ce qui nous piège !