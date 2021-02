Il ne se passe pas un jour sans que des organisateurs de courses à pied annoncent que leur événement ne pourra se tenir à la date prévue ou que celui-ci sera mis sur pied sous forme virtuelle, quand il ne doit pas être carrément annulé. Ce fut encore le cas en ce début de semaine avec le cross de Bousval, 2e manche du Challenge Delhalle 2021 à devenir virtuelle, le Dernier Homme debout reporté en septembre ou encore le Trail de la Soupe, prévu avec des départs individuels sur plusieurs jours à partir de ce week-end à La Roche et annulé en dernière minute.

Avec l’interdiction de la compétition et une pratique sportive libre chez les adultes limitée à une bulle de quatre personnes maximum, ces décisions peuvent sembler logiques. Il est bien sûr inconcevable actuellement de réunir plusieurs centaines de personnes pour prendre un départ commun. Et aucun organisateur ne le réclame d’ailleurs. Mais des protocoles existent pour proposer des courses de façon différente. Et ils ont déjà fait leur preuve en de nombreux endroits.

Ce qui irrite ces organisateurs à l’arrêt presque complet depuis mars 2020 et qui tentent de faire preuve de créativité pour continuer à exister et surtout à préparer l’avenir, c’est le manque de cohérence en fonction du territoire où ils souhaitent mettre sur pied un événement dans le respect des normes sanitaires.

(...)