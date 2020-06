Pour tout coureur ou promeneur qui découvre un nouveau lieu d’exercice, il existe une frustration suprême : se perdre. On se maudit alors de ne pas avoir emporté avec soi les outils de la modernité : montre connectée, smartphone, etc. Dans les endroits fréquentés, on trouve encore des panneaux cartographiques. Encore faut-il qu’on puisse s’en servir. Or, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas disposer des connaissances nécessaires. Bref, il n’y a plus qu’à espérer croiser un passant pour lui demander son chemin. En espérant qu’il soit plus dégourdi que nous ! Quelle galère !

(...)