Rencontre avec Christophe Aubonnet, le directeur de l’innovation chez HOKA ONE ONE, qui se nourrit d’innovations et de ruptures pour répondre aux besoins des coureurs.

Christophe Aubonnet est un fanatique de sport en tous genres, et d’aventures en particulier. Le Français, qui aura 50 ans en avril prochain, vous parlerait des heures durant de ses défis sportifs. Comme de son tout prochain raid en Patagonie ou encore de son riche passé dans le sport de haut niveau en tant que skieur alpin ou kayakiste.

Ingénieur formé à l’Insa Lyon, il a travaillé 12 ans chez Salomon. Mais son désir d’innover l’a amené à rejoindre Jean-Luc Diard et Nicolas Mermoud au tout début de l’aventure Hoka One One, du nom de cette marque née à Annecy voici dix ans et qui pèse aujourd’hui 100 millions d’euros par an, loin de son statut d’ovni du marché de la chaussure de running à ses débuts.

Si de prime abord et en caricaturant un peu, rien ne ressemble plus à une chaussure de course à pied qu’une autre chaussure de course à pied, Christophe Aubonnet refuse de s’enfermer dans ce constat. C’est même la rupture avec ce qui existe qui a inspiré et inspire encore celui qui est directeur de l’innovation chez Hoka.

