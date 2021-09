Le vainqueur des 20 Km de Bruxelles 2021 est une personnalité attachante. Amaury Paquet (30 ans) est originaire de Charneux, dans la région liégeoise. Ou plutôt dans le pays de Herve. Il y est très connu pour avoir déjà remporté les "4 Cîmes", une épreuve de 33 km très vallonnée dont il détient le record.



Mais aussi pour avoir été à deux reprises… "Herve King".



"J’ai, en effet, été deux fois le plus rapide mangeur de fromage de Herve ! Attention : on ne parle pas ici de quantité, mais de rapidité. Tout est une question mentale."



Et, comme par hasard, il fut encore le plus rapide !