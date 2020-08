"Nous sommes au grand regret de vous annoncer que par l'avis défavorable de la commune de Bouillon de ce matin (malgré un feu vert de l’évaluation risque covid), nous sommes contraints d'annuler cette quinzième édition et ce, malgré toutes les précautions que nous avions prises", a ainsi fait savoir le comité d'organisation.

Une annulation de plus dans le monde de l'athlétisme. Et une double-peine pour des organisateurs qui, après travaillé pour mettre sur pied à la date initiale (fin avril), avaient encore imaginé une formule inédite pour début septembre (départ à tout moment durant 30 heures sur un parcours balisé) pour satisfaire le maximum d'amateurs de ce beau classique de la course à pied nature belge.

Pour ce qui est maintenant des inscrits, la Bouillonnante laisse deux choix possibles: récupération d'une partie du prix d'inscription ou don du prix de l'inscription à l'ASBL "La Bouillonnante" qui, depuis ses débuts, soutient avec l'entièreté de ses bénéfices des opérations humanitaires.