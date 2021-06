Après une année de parenthèse en raison de la pandémie de coronavirus, le Brussels Ekiden va revenir au calendrier cet automne. Il aura lieu le 16 octobre dans le stade Roi Baudouin et au sein du Parc de Laeken.

Près d’un millier d’équipes participent chaque année à ce marathon en relais, un concept qui nous vient du Japon. Les équipes se composent de six coureurs. Les premier, troisième et cinquième relayeurs accomplissent chacun 5 km alors que les deuxième et quatrième coureurs en font 10 km, et le dernier relayeur les 7,195 km restants. Le tout permet donc d’atteindre la distance mythique des 42,195 km.

Les relais, au cœur du stade Roi Baudouin ne s'effectuent pas avec un bâton de relais traditionnel, mais au moyen d'un ruban. Ce que l'on appelle le "tasuki" s'accroche - dans les règles de l'art - à l'épaule, en diagonale sur la poitrine, disposé jusqu'à la hanche.

L'esprit d'équipe avant l'effort individuel

L’Ekiden est également par tradition une épreuve passionnante, car le succès de l’équipe repose sur chacun de ses six participants. Le rôle de chaque membre de l’équipe s’avère essentiel. C’est sans doute la raison pour laquelle cette épreuve est aussi populaire auprès des entreprises. Au fil des ans, le DHL Ekiden s’est imposé comme l’événement teambuilding par excellence. Tant et si bien que figure désormais, au côté du classement général, un classement par entreprises.

“C'est une grande nouvelle que l'Ekiden puisse à nouveau se tenir le 16 octobre sur le plateau du Heysel autour du Stade Roi Baudouin", indique le ministre bruxellois Sven Gatz, pas insensible au travail d’équipe. "Je ne doute pas que cette course relais longue distance, définie par sa représentation unique de l’esprit d’équipe et de l’esprit humain, séduira nombre de coureurs encore cette année. Je me réjouis de découvrir les résultats de cette édition."

Les inscriptions au DHL Ekiden ouvrent ce mercredi 30 juin et se poursuivront en ligne jusqu’au 4 octobre.

À noter, le même jour, la tenue de l’Alpro Kids Run, course d’1 kilomètre pour les enfants âgés de 4 à 12 ans qui débutera à 12h, soit une heure avant le début de l’Ekiden.