Shalane Flanagan a réussi son formidable pari ! Ce dimanche, à New York, l’Américaine a, en effet, bouclé son sixième marathon en 42 jours et… le sixième en moins de 2h50. À Central Park, la lauréate de l’édition 2017 du marathon de New York a signé son chrono le plus rapide de ces six courses rapprochées avec un chrono de 2h33.32 et elle s’est classée 12e du classement féminin. Un enchaînement de performances qui constitue un exploit phénoménal pour la vice-championne olympique 2008 du 10.000m, qui était sortie de sa retraite sportive pour le tenter.

Ses 6 marathons en 42 jours

26 septembre > marathon de Berlin (2h38.32)

03 octobre > marathon de Londres (2h35.04)

10 octobre > marathon de Chicago (2h46.39)

11 octobre > marathon de Boston (2h40.34)

18 octobre > marathon de Portland (2h35.14)

07 novembre > marathon de New York (2h33.32)