Pas un signe de fatigue sur son visage, ni la moindre sensation de surcharge dans les jambes au moment d’accomplir quelques foulées dans la région de Schaltin pour le bien de ce reportage. Voici pourtant près de neuf mois qu’une journée n’est pas passée sans que Christian Bultot n’enfile ses baskets pour aller courir : 258 jours exactement ce jeudi 19 novembre. À 62 ans, cet athlète masters affilié à l’ARCH ne cherche pas à battre des records ou à attirer la visibilité sur lui. Bien au contraire. Cet ancien peintre en bâtiment à la province de Namur, papa de deux enfants, a tout simplement fait une promesse à son épouse hospitalisée, celle de courir tous les jours jusqu’à ce qu’il puisse retourner la voir au quotidien, comme avant le début de la crise sanitaire en mars dernier. Avec le nom de Bourvil indiqué sur son survêtement de club, on lui devine un tempérament festif. Christian Bultot n’hésite d’ailleurs pas à nous faire partager sa célèbre danse de "La Tactique du gendarme" restée célèbre au sein du club cinacien. Mais le contexte est lourd et la course à pied révèle une nouvelle fois tout son potentiel libératoire face aux difficultés de la vie. Une façon pour cet athlète reconnu, trois fois désigné Mérite sportif de la commune d’Hamois ou encore champion de Belgique sur 5 000 m en plus de 40 ans, de continuer à exercer sa passion tout en témoignant son soutien à son épouse.

Christian Bultot, pourquoi, face à la situation qui vous touche, vous êtes-vous lancé ce défi de courir tous les jours ?

(...)