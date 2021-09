Au moment des bilans, il apparaît que l’UTMB 2021 présente un beau score de finishers : 64,81 %, soit 1 521 coureurs et coureuses, 1 521 franchissements de ligne d’arrivée. Des joies, des larmes. Et surtout, des histoires. Chaque coureur a une histoire à raconter. Ses doutes, ses forces, ses faiblesses, ses moments d’euphorie et ses temps passés dans les talus de son moral. Tout le monde…

On aurait pu vous raconter l’histoire de l’Allemande Anke Drescher, seule traileuse à avoir bouclé les 18 UTMB. Celle de Denis Richel, qui a bouclé les 170 bornes en jean et chemise. Ou encore celle de Miguel Angel Cayuela Gomez, un traileur espagnol qui, sous l’arche d’arrivée de sa PTL (Petite Trotte à Léon), demanda la main de sa fiancée…