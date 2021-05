Gageons qu'il leur faudra bien plus pour reconquérir les bons sentiments de leurs cuisses par après...

Aux côtés de son incontestable label "touristique", la Montagne de Bueren, au centre de liège, est en passe de mériter un label "sportif". Depuis des années, l'endroit, assez magique, est un lieu d'entraînement pour les coureurs à pied souhaitant raffermir leurs "cuissots". Il s'y déroule une course (la Buerun) et divers autres parcours l'utilisent.On assiste désormais de plus en plus à des défis en tout genre: le plus vite, l'équivalent du D+ du Mont Blanc, un certain nombre d'heures sans s'arrêter de monter puis de redescendre, etc.Mais là, à partir de ce jeudi matin (6h) jusqu'à dimanche, la barre a été placée très haut par deux Louvanistes qui envisagent de cumuler un D+ équivalent à trois fois celui de l'Everest. Soit 26.544 mètres!Rapportée aux dimensions de la montagne de Bueren (374 marches à 30%), cela fera 333 fois les 374 marches pour arriver au bout de ce triple "Rik et Kevin ont prévu 72 heures et des pauses de deux heures par jour.