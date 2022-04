Après l’énorme succès du film consacré à la vie d’Emil Zatopek*, la Tchéquie voulait marquer le coup à l’occasion du centenaire de la naissance de son plus grand champion, notamment quadruple médailles d’or aux Jeux olympiques. Seulement, rien ne s’est passé comme prévu et, pour une fois, on ne peut incriminer personne. C’est seulement le résultat d’un désastreux concours de circonstances.

On reprend le fil ? Emil Zatopek est donc né le même jour que sa femme, Dana Zatopkova, le 19 septembre 1922. Pour célébrer l’événement, la société RunCzech organisatrice du marathon de Prague et d’autres événements sur le territoire tchèque avait prévu une série de commémorations sous le slogan "Z comme Zatopek".

L’idée était marrante. Elle rappelait aussi une vieille série télé qui racontait les exploits d’un vengeur masqué qui, de la pointe de son épée, signait ses exploits "d’un Z qui veut dire Zorro" (air connu).