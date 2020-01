Ses pas se font entendre au-dessus de nous. Rapides et légers malgré la pente raide et glissante. On s’écarte pour laisser passer une fusée.

Casquette à l’envers, regard braqué sur le sol, Gediminas Grinus dévale à toute vitesse la descente la plus compliquée de la MaxiRace Madeira, dont la 2e édition a eu lieu début décembre sur l’île portugaise. On le salue et celui qui fut lauréat de l’Ultra-Trail World Tour en 2016 prend le temps de nous répondre et demande comment nous allons.

Quand on le retrouve le lendemain de la course, on lui confie qu’à peine une minute après l’avoir vu, nous avons glissé sur un rocher et cassé notre bâton dans la chute.

(...)